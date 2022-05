Tom Krieckaert neemt afscheid van vaandelteam Heeze: ‘Dit voelt als juiste moment om te stoppen’

,,Ik heb besloten om te stoppen bij Heeze 1 omdat het voor mij voelt dat dit het juiste moment is”, vertelt Krieckaert. ,,Na twee seizoenen zonder al te veel wedstrijden heb ik dit seizoen weer lekker bijna alles meegespeeld en dat voelt nog altijd heerlijk. Het lijf doet het nog, al word ik wel snel trager. Ik zou nog jaren willen blijven voetballen, maar dat gaat niet meer. Afscheid met handhaving in de eerste klasse is het juiste moment om te stoppen en een afsluiting met voldoening van een hele lange mooie tijd in het amateurvoetbal met heel veel hoogtepunten. Ik ga lekker verder met voetballen in het tweede, want helemaal stoppen kan ik ook weer niet aan.”

Krieckaert werd als jeugdspeler van Heeze gescout door Helmond Sport, waar hij zeven jaar in de jeugdopleiding zat. In 2004 keerde Krieckaert terug bij Heeze en speelde daar vervolgens vier jaar in het eerste elftal. In 2006 behaalde hij met Heeze de titel in de vierde klasse. In 2008 verkaste Krieckaert naar De Valk en promoveerde daar drie keer mee. Na een kampioenschap in 2009 in de tweede klasse volgde in 2010 promotie naar de hoofdklasse via de nacompetitie. Na degradatie behaalde De Valk in 2013 de titel in de eerste klasse.