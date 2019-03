Tom Vroomen vertrekt per direct bij EMK, rechterhand Ronnie Jansen schuift door

Het was reeds bekend dat Vroomen aan zijn laatste maanden bezig was. Ronnie Jansen, die zijn voetbalschoenen bij EMK afgelopen zomer aan de wilgen hing, zou hem vanaf komend seizoen opvolgen . Tot die tijd stond de voormalig middenvelder Vroomen als assistent bij. Door het plotselinge vertrek van Vroomen neemt Jansen de honneurs als hoofdtrainer per direct waar.

Op de website van EMK werd over het vertrek van de hoofdtrainer gesproken van gezondheidsredenen. Over de precieze reden willen beide partijen niets zeggen. Vroomen laat wél weten dat hij in de toekomst op zondag vermoedelijk niet meer als trainer/coach op het veld zal staan. Hij wil als jeugdtrainer- of coördinator aan de slag, zodat hij 's zondags de wedstrijden van zijn zoon Jorg, die actief is bij VV Geldrop, bij kan wonen.