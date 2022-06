Tongelre, Nieuw Woensel, MVC en Rood-Wit’67 klimmen naar de vierde klasse

Leunen - Tongelre 1-2. Tongelre keert na zes jaar afwezigheid terug naar de vierde klasse. De ploeg van trainer Hakim Arrabbany dwong zondagmiddag promotie af door voor de tweede keer Leunen te verslaan. Nadat Tongelre de thuiswedstrijd vorige week al won met 3-1, werd het nu 1-2 in het voordeel van de Eindhovense formatie. Leunen miste in de elfde minuut een strafschop, maar kwam in de 24ste minuut alsnog op een 1-0 voorsprong. Dat was ook de ruststand. Maar in de tweede helft bracht Johnny van Veen Tongelre in de 51ste minuut op gelijke hoogte en topschutter Michael van Hout bracht de stand in de 57ste minuut op 1-2.

MVC - HRC’14 3-3. Na de 0-1 overwinning van vorige week hoopte MVC thuis de klus te kunnen klaren. In de eerste helft waren een aantal kansen te noteren voor beide doelen. De grootste mogelijkheid was voor de bezoekers en daarbij moest doelman Youp Spoormakers zich strekken. De tweede helft was totaal anders. HRC kwam in de 47ste minuut op 0-1. Tien minuter later werd het 0-2. De wedstrijd leek gespeeld toen de Gelderse ploeg 0-3 binnenschoot in de 61ste minuut. Er kwam echter een omkanteling. Tien minuten na de derde uitgoal kreeg MVC een strafschop. Thijs van Mierlo faalde niet: 1-3. De Mortelnaren voelden dat er nieuwe energie vrijkwam en zochten naar meer succes. In de laatste tien minuten werden binnen twee minuten twee goals gemaakt. Rob van Gerwen kopte 2-3 binnen en Van Mierlo knalde een afvallende bal binnen en maakte zijn tweede: 3-3. In een spannende slotfase wist MVC het vol te houden. De geelzwarten promoveren naar de vierde klasse.

Nieuw Woensel - Resia 5-3. Nadat Nieuw Woensel de heenwedstrijd in Wellerlooi al met 1-3 won, trok de ploeg van trainer Marcel van de Kamp ook in de return op eigen veld aan het langste eind. Daardoor keert Nieuw Woensel na drie jaar afwezigheid terug in de vierde klasse.

FC Roerdalen - Rood-Wit’67 0-1. Na elf jaar keert Rood-Wit’67 terug naar de vierde klasse. De ploeg stelde promotie veilig door de return tegen FC Roerdalen in Melick met 0-1 te winnen. In de heenwedstrijd zegevierde Rood-Wit’67 vorige week ook met 1-0.

Netersel - FC Drunen 1-2. FC Drunen won net als in de heenwedstrijd met 2-1 van Netersel en promoveert daardoor naar de vierde klasse. Netersel begon furieus aan de return en was via Jip Koning en Martijn Michiels al vroeg in de wedstrijd dicht bij de 1-0. Vervolgens moest aan de overzijde doelman Sjoerd Wijnen twee keer redding brengen bij kansen voor de bezoekers. In de 27ste minuut kreeg Netersel een strafschop en die werd verzilverd door Jip Koning, 1-0. Joost van den Bisen maakte vlak voor rust bijna de 2-0, zijn schot werd uit de bovenhoek getikt door keeper van FC Drunen. In de 65ste minuut kwam FC Drunen langszij door een schitterend afstandsschot van Sinan Alkan, 1-1. Na een pachtige actie van Talha Cen tikte Sinan Alkan ook de 1-2 binnen.

Were Di - DEES 3-5. Were Di verdedigde een 5-1 voorsprong, verkregen in de heenwedstrijd vorige week in Wintelre. Were Di kende in de return in Tilburg een droomstart, al in de tweede minuut lobde Sam van de Hulsbeek de 1-0 in de kruising. Van de Hulsbeek nam in de 32ste minuut ook de 2-0 voor zijn rekening. Rhoan van Dooren deed vlak voor rust wat terug namens DEES, 2-1. In de 53ste minuut kwam DEES op gelijke hoogte toen een vrije trap van Mitchell Toorop doel trof, 2-2. In de 67ste minuut kwam de ploeg uit Wintelre zelfs op voorsprong, een voorzet van Frank Huijbers vloog bij de tweede paal binnen, 2-3. Een paar minuten later maakte Thomas Tholen er zelfs 2-4 van. Een kwartier voor tijd maakte Van de Hulsbeek zijn derde van de wedstrijd, 3-4. DEES maakte nog 3-5, maar dat was onvoldoende om de poort naar de vierde klasse te openen.

ASV’33 - MEC’07 2-0. ASV’33 heeft zich in de vierde klasse gehandhaafd. Nadat MEC’07 de heenwedstrijd vorige week met 2-1 won, maakte ASV’33 die achterstand op eigen veld goed door de return met 2-0 te winnen.

Tivoli - De Weebosch 4-3. Tivoli handhaafde zich in de vierde klasse, waardoor De Weebosch afdaalt naar de vijfde klasse. Tivoli, dat vorige week de heenwedstrijd bij De Weebosch met 0-1 won, had thuis een verlenging nodig om het klassenbehoud veilig te stellen. In die verlenging trok Tivoli met 4-3 aan het langste eind.