Tongelre verzekert zich met riante zege van nacompetitie

5C (Zuid 2)

Tongelre - Egchel 7-0. Wanneer Tongelre over de beste elf beschikt, is het oppassen geblazen. Dat ondervond ook Egchel. Al na twee minuten keken de Limburgse bezoekers tegen een achterstand aan door een doelpunt van Michael van Hout. In het eerste bedrijf vielen er nog twee doelpunten. Boubacar Diallo en Boubou Gansiry Dioum waren trefzeker. In de tweede helft liep Tongelre steeds verder uit. Door doelpunten van Antonie Wouters, Michael van Hout, Jimmy van der Schoor en Boubacar Diallo won de thuisploeg met 7-0. Tongelre verzekerde zich zo van deelname aan de nacompetitie

Eindse Boys - Rood-Wit’67 2-3. Rood-Wit’67 boekte tegen Eindse Boys een goed resultaat, maar het voetbal was niet om over naar huis te schrijven. Bij rust keken de rood-witten tegen een 1-0 achterstand aan. Dat draaide de ploeg in de tweede helft om. Robin van Vuurden trok de stand gelijk en zag de thuisploeg daarna al snel de 2-1 maken. Door een niet optimaal geraakte voorzet van Harm Derks kwam Rood-Wit’67 weer op gelijke hoogte. Tom Roost besliste het duel in de slotfase: 2-3. Trainer Ivo Bernaerts: ,,Als we deze flow vasthouden kunnen wij het seizoen in de nacompetitie tot een mooi einde brengen. Zeker weten.”

Crescentia - Sterksel 4-1. ,,Als er iemand veertig minuten voor de wedstrijd belt dat hij nog in Scheveningen zit, wordt het een lastig verhaal”, bekende trainer Peter Treffers van Sterksel. ,,Ik heb de jongens gezegd dat ze plezier moesten gaan maken. Geen gele of rode kaarten, geen gekkigheid. Gewoon lekker ballen.” Dat lukte in de eerste helft redelijk. Crescentia opende de score, maar tien minuten voor rust trok Quint van de Meerakker de stand gelijk. Sterksel kreeg nog kansen om op voorsprong te komen, maar slaagde daar niet in. Na rust slaagde Crescentia daar wel in. Het werd 4-1.

RKSVV - Nieuw Woensel 3-6. Eerst tegen een achterstand aankijken, maar dan overtuigend de drie punten pakken. Nieuw Woensel deed het. RKSVV was niet opgewassen tegen de offensieve kracht van de Eindhovenaren. De thuisploeg kwam op 1-0, maar moest zelf gedurende de wedstrijd zes keer vissen. Louange Kinsungila scoorde driemaal. Niels Perrenet, Justin Hartman en Jens van Mil scoorden er eentje. De thuisploeg scoorde zelfs overigens ook nog twee keer. Het werd 3-6.

RKSVN - SVSH 2-0. Een domper in de laatste wedstrijd voor kampioen SVSH: voor het eerst na de winterstop won de ploeg niet. De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en opende de score. Pas na een halfuur spelen kreeg SVSH zijn eerste kans. Stefan Maas’ schot vloog net over het doel heen. Lex Klaver stuitte kort voor rust op de doelman van RKSVN, waardoor de stand bij rust 1-0 bleef. In de tweede helft wisselde SVSH een aantal spelers, onder wie Erwin Toonders. Hij stopt na dit seizoen. De kampioen kreeg wat kansjes, maar zag RKSVN in de slotfase op 2-0 komen.

5E (Zuid 2)

Keldonk - MVC 1-4. Door na één minuut al te scoren leek Gidi Manders een bliksemstart in te luiden voor MVC. Na de snelle 0-1 verliep het allemaal wat minder soepel en op enig moment zelfs stroef. Nadat trainer Mischa Werdens zijn ploeg tot de orde had geroepen, verliep het al snel weer soepel bij de Mortelnaren. Nog voor de rust kwam MVC voor een tweede keer tot scoren. Rik Verbakel was de doelpuntenmaker. Keldonk vond vroeg in de tweede helft aansluting. De bal werd van richting veranderd en belandde achter doelman Youp Spoormakers, 1-2. In de slotfase troffen de Mortelnaren nog twee keer doel. Pepijn Spoormakers en Stan van Hoof bepaalden met hun doelpunten de eindstand op 1-4.

FC Uden - Fiducia 1-3. Fiducia is helemaal uit de vormdip van een aantal weken geleden. De ploeg uit De Rips kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een technisch mooie goal van debutant Mika Verstraten. De 1-1 leek snel te vallen, maar de gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. In het eerste moment daarna verdubbelde Fiducia zijn voorsprong. Toon van Zeeland trof doel. Een doelpunt van FC Uden viel nog wel, waardoor er gerust werd met een 1-2 voorsprong voor Fiducia. Na de rust kwam de ploeg van trainer René van Schijndel niet onder druk en gooide de afzwaaiende Nicky Ploegmakers de wedstrijd in het slot. Het werd 1-3.

DWSH’18 - Elsendorp 1-0. De uitslag doet anders vermoeden, maar de ontmoeting tussen DWSH'18 en Elsendorp was allesbehalve saai. Elsendorp-trainer Mari van den Haterd kwam precies op tijd terug uit Valencia om het enige doelpunt van de wedstrijd te kunnen zien. Een speler van de thuisploeg schoot een vrije trap vanaf 25 meter binnen. In de periode daarvoor was doelman Sylvan Kuijpers met rood van het veld gestuurd. Volgens Elsendorp maakte hij geen overtreding. De scheidsrechter constateerde anders en vanwege het ontbreken van een reservedoelman moest veldspeler Koen van den Boogaard het doel verdedigen. Ondanks een man minder bood Elsendorp knap weerstand. De ploeg kreeg zelfs een kans op de 1-1, maar Jeroen Donkers schoot over nadat hij de bal van de DWSH-sluitpost had ontfutseld.