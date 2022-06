Tongelre zet eerste stap richting vierde klasse; MVC wint ‘onverdiend’

De Weebosch – Tivoli 0-1.

Ondanks alle goede bedoelingen lukte het De Weebosch niet om de Eindhovense ploeg pootje te lichten. Tivoli won met 0-1 dankzij een doelpunt van Furkan Cengiz .

MEC’07 - ASV’33 2-1.

De eerste wedstrijd om handhaving in de vierde klasse heeft ASV’33 verloren van MEC’07. De wedstrijd was in de eerste helft niet om aan te zien. Beide ploegen speelden slordig en kansen waren er nauwelijks. Vijf minuten voor het rustsignaal kwam de thuisploeg uit een vrije trap op voorsprong. Na de thee trok ASV’33 het initiatief naar zich toe maar kreeg het een tik toen uit een counter de 2-0 viel. Erwin van Dijk kopte de aansluitingstreffer tegen de touwen, 2-1. Van Dijk dacht ook de gelijkmaker te scoren maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Volgende week wacht de return.

DEES – Were Di 1-5.

DEES ging kansloos ten onder tegen de formatie uit Tilburg. Bij een 0-3 stand scoorde Bart Dieker tegen, 1-3. Dat was tevens de ruststand. Ook na de pauze lukte het de ploeg uit Wintelre niet om dichterbij te komen. Integendeel, de bezoekers liepen uit naar 1-5 waardoor DEES zondag een zware strijd te wachten staat.

FC Drunen – Netersel 2-1.

De bezoekers namen acht minuten voor rust een 0-1 voorsprong. Uit een hoekschop kopte Martijn Michiels raak. Na de pauze prikte Tugsad Kali raak: 1-1. Vijf minuten voor tijd viel de beslissing. Osman Bostanci zette na enig goochelwerk FC Drunen op een veilige 2-1 voorsprong. Netersel-speler Niels Daniëls kreeg twaalf minuten na rust een rode kaart.

Rood-Wit’67 - FC Roerdalen 1-0.

Een nipte overwinning, maar die tellen ook. Zeker in de nacompetitie! Het duel tussen Rood-Wit’67 en Roerdalen vond vooral op het middenveld plaats. In de eerste helft ging het spel gelijk op met kansen voor beide ploegen. Kort voor het rustsignaal opende Youri van Gils de score. Roerdalen moest het restant van de wedstrijd voornamelijk verdedigende taken uitvoeren. Rood-Wit’67 kon zelf echter niet veel creëren. Het enige doelpunt van de wedstrijd zorgt er in ieder geval voor dat Rood-Wit de terugwedstrijd met een nipt voordeel start.

Tongelre - Leunen 3-1.

Tongelre heeft de eerste stap richting de vierde klasse gezet. Na twee minuten voetballen opende Michael van Hout de score. Het spel kabbelde daarna voort. Tongelre maakte ook de tweede goal van de wedstrijd. Gerard van de Ven bepaalde met dat doelpunt de ruststand op 2-0. Na rust denderde Tongelre door. Michael van Hout vergrootte de marge naar drie doelpunten. In het restant van veertig minuten kwamen de Eindhovenaren niet meer tot scoren. Leunen maakte een kwartier voor tijd de 3-1. Dat was niet voldoende om het Tongelre nog lastig te maken. Eindstand 3-1.

Resia - Nieuw Woensel 1-3.

“We zijn niet in topvorm, maar we hebben aanvallend genoeg kwaliteit”, oordeelt trainer Marcel van de Kamp. Die aanvallende kwaliteiten werden in het uitduel met Resia voor de zoveelste keer dit seizoen aan het licht. Max Brockbernd opende de score namens de Woenselnaren. Voor de rust trok de thuisploeg de stand nog gelijk. Na rust nam Louange Kinsungila het heft in eigen hand. Hij scoorde twee doelpunten. Daarmee zorgde hij voor een 1-3 overwinning en dus een mooie uitgangspositie voor de return volgende week.

HRC’14 - MVC 0-1.

Mischa Werdens, trainer van MVC, kon er kort over zijn: “Wij hebben onverdiend gewonnen.” Door een vroege goal van Thijs van Mierlo, had MVC het geluk dat het op voorsprong kon blijven. HRC’14 was voetballend beter, maar niet scherp genoeg in de afronding. Volgende week zondag speelt MVC de return op het eigen sportpark.