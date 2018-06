Toon van der Loo nieuwe trainer van Wilhelmina Boys

Wilhelmina Boys, vorig seizoen kampioen in de derde klasse, verloor zondag in de nacompetitie thuis met 2-3 van Bladella en is daardoor uit de tweede klasse gedegradeerd. Tom Franse was vanaf begin april interim-coach bij Wilhelmina Boys, nadat het tot een voortijdig afscheid was gekomen van Ronny Everaerts. Franse was trainer van het tweede elftal en keert volgend seizoen terug in die rol bij de club uit Best. Hij gaat bovendien de trainerscursus UEFA B volgen.