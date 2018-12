Topper tegen Gemert speciaal voor Wirix-tweeling: ‘Reinald Boeren weet ons zelfs nu nog te raken’

Vier jaar geleden speelden ze nog met de club uit hun dorpje Sprundel in de vierde klasse. Nu staan de broers te schitteren in de hoofdklasse. In no time hebben ze ervoor gezorgd dat Baronie-trainer Jurriaan van Poelje niet meer om ze heen kan. Een woord van dank gaat dan uit naar hun vorige club, Rood-Wit, waar de twee vorig seizoen samen speelden. ,,Daar, onder Reinald Boeren, zijn we echt completer geworden”, geeft Jens aan. ,,Ik ben echt een veel betere speler geworden dankzij hem. We hadden een speciale band. Hij was in die drie jaar ook echt met mij bezig”, vult Sander aan, die drie jaar onder Boeren speelde. ,,Constant aan het roepen: Wirix, dit, Wirix, dat. Waar ik nu ben, dat heb ik voor een groot deel aan hem te danken.”

Het was moeilijk om eersteklasser Rood-Wit, bijna gepromoveerd naar de hoofdklasse, te verlaten. Vooral voor Jens. ,,Ik speelde er pas één jaar. Ik had het gevoel dat ik nog niet klaar was bij Rood-Wit”, verklaart hij. ,,Maar aan de andere kant: we hebben altijd gezegd dat we voor het hoogst haalbare gaan in het amateurvoetbal. Dat weten ze, die ambitie waarderen ze ook. En de kans deed zich nú voor om met Baronie in de hoofdklasse te spelen.”

De over-mijn-lijkmentaliteit van Rood-Wit hebben ze meegenomen. Ook de door Boeren bedachte bijnaam Duracellekes, naar de onvermoeibare konijnen uit de batterijreclame, is inmiddels overgenomen in Breda. Ze kijken uit naar de ontmoeting van zondag. ,,Meteen toen de wedstrijdkalender bekend gemaakt werd, hebben we gekeken: wanneer spelen we tegen Gemert? Dat bleek de laatste wedstrijd voor de winterstop te zijn. Top!”



Het is een speciale wedstrijd, geeft Sander aan. ,,We willen dolgraag laten zien dat we als leerling van hem geslaagd zijn. We zijn zó gedreven. Zelfs nu weet Boeren ons dus te raken.”