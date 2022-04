Topper tussen SVSH en Tongelre onbeslist; Fiducia-trainer ziet sinterklaasavond in De Rips

VIJFDE KLASSE C ZUID II + EDe topper tussen SVSH en Tongelre eindigde in een gelijkspel. Fiducia-trainer René van Schijndel zag zijn verdediging zoveel cadeautjes weggeven dat hij zich op pakjesavond waande.

Vijfde klasse C

Rood-Wit’67 - Sterksel 2-1.

Na iets minder dan een kwartier voetballen, trof Rood-Wit'67 al doel. Op aangeven van Jordi van Leeuwen kopte Robin van Vuurden de bal in het doel. Kort daarna kreeg de thuisploeg al de volgende kans, maar Nick Lucassen schoot de bal over. Verder waren beide ploegen niet kansrijk in het eerste bedrijf. In het tweede bedrijf daalde het spelniveau van Rood-Wit, maar toch kwam de ploeg tot scoren. Nick Lucassen verdubbelde de voorsprong namens de thuisploeg. Het duel leek na de 2-0 rustig uitgespeeld te worden, maar door een fout in de achterhoede werd het heel even spannend in Budel-Dorplein: 2-1 door Thijs Scheepers. Een punt zat er voor Sterksel niet in. Rood-Wit'67 pakt drie punten.

SVSH - Tongelre 1-1.

In de topper tussen SVSH en Tongelre werden de punten gedeeld. SVSH begon sterk aan het duel en kwam na een kwartier op 1-0 door een goal van Bram van Mierlo. Tongelre werd beter richting het einde van het eerste bedrijf en creëerde een aantal kansen. Één van die kansen trof doel: Boubou Gansiry Dioum trok de stand gelijk. Na rust was SVSH de betere ploeg, maar kwam het niet tot scoren. Ook Tongelre werd gevaarlijk maar doelman Koen Smits pakte een aantal ballen goed. Het eindresultaat: 1-1. SVSH behoudt zijn ongeslagen reeks en is nog steeds koploper.

Nieuw Woensel - Egchel 6-1.

Na een matig begin knokte Nieuw Woensel zich terug in de wedstrijd. De thuisploeg zag Egchel eerst op voorsprong komen, maar dat was niet voldoende om Nieuw Woensel van de wijs te brengen. Louange Kinsungila trok de stand gelijk en scoorde vervolgens ook de 2-1. Niels Perrenet breidde de stand uit naar 3-1. Niels Hartman scoorde de 4-1 waarna Perrenet voor zijn tweede doelpunt tekende: 5-1. Niels Hartman bepaalde met zijn tweede goal de eindstand op 6-1.

Crescentia - Olympia Boys 1-0.

“Een slap Olympia Boys”, constateerde trainer Marty Heijmans. Het voetbal was rommelig en het tempo was laag. In de eerste helft kwam de thuisploeg door een counter op voorsprong. Na de rust zette Olympia Boys meer druk en dwong het wat kansjes af, maar het schortte in de afronding. De ploeg uit Ommel bleef steken op 1-0.

Vijfde klasse E

Boerdonk - MVC 0-3.

Thijs van Mierlo heeft MVC met een staaltje individuele klasse drie belangrijke punten bezorgd. In de eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Dirk Figee opende na twintig minuten spelen de score namens MVC: 0-1. Er volgden wat kansen om de score uit te breiden, maar geen enkele bal belandde in de goal. In de tweede helft groeide Boerdonk in de wedstrijd. De gelijkmaker hing in de lucht, maar Thijs van Mierlo trok het momentum eigenhandig richting MVC. De aanvaller werd diep gestuurd en verdubbelde de voorsprong namens de Mortelnaren. Tien minuten voor tijd gooide Van Mierlo het duel definitief in het slot: 0-3.

Fiducia - Elsendorp 0-3.

“Het leek vanmiddag wel 5 december”, oordeelde Fiducia-trainer René van Schijndel achteraf. Zijn ploeg deed de tegenstander drie goals cadeau. De derby tegen Elsendorp werd verloren. Na iets meer dan een halfuur spelen opende Luuk Sommers de score namens Elsendorp. De grootste schade leed Fiducia in de tweede helft. Dick de Bruijn scoorde in een tijdsbestek tien minuten de 0-2 en 0-3, tevens de eindstand van de wedstrijd.