Topschutter Ivo Moerenhout gaat met Heeze op jacht naar lijfsbehoud: ‘Ik voelde me meteen weer helemaal thuis’

Wilde zwijnen op het hoofdveld en een voetbalgek­ke dorpspas­toor, saai was het niet in 90 jaar ASV’33

AARLE-RIXTEL - Een bezoeker met een ‘rooie rug’, ongenode gasten die het veld omploegen en een voetbalgekke pastoor. Anekdotes te over in de negentig jaar van het bestaan van voetbalclub ASV'33 in Aarle-Rixtel.

13 januari