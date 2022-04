Topschutter Serhat Koç vertrekt bij UNA

,,Ik had het dit seizoen bij UNA goed naar mijn zin, we hebben een leuke spelersgroep”, vertelt Koç. ,,Ik heb ook veel gespeeld, maar was na de coronaperiode door blessures vaak niet fit. Privé heb ik het ook druk, met mijn zoontje als alleenstaand vader. Daarom heb ik besloten bij UNA te gaan stoppen. Jammer dat het na één seizoen tot een afscheid komt, maar ik ben nu even een beetje klaar met het voetballen. Ik weet niet of ik nog ergens anders ga spelen, misschien houd ik het voetballen na dit seizoen helemaal voor gezien. Ik kijk de komende tijd wat er nog op me af komt en neem dan een besluit.”