Topscorer Louange Kinsungila over sterk seizoen Nieuw Woensel: ‘Onze veranderde mindset zorgt ervoor dat we titelkandidaat zijn’

Titelkandidaat Nieuw Woensel draait een sterk seizoen in 5C. Topscorer Louange Kinsungila heeft daar een belangrijk aandeel in, met twintig doelpunten. ,,De vreugde van mijn vader als hij hoort dat ik heb gescoord, dat geeft me een boost.”