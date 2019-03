Topscorer Mart van de Gevel blijft bij UNA: ‘Fijne club die ik niet zomaar verlaat’

Nu de gebruikelijke spelerscarrousel weer is gaan draaien toonden desondanks verschillende clubs belangstelling voor de Nuenenaar in Zeelsterse dienst. ,,Dat klopt inderdaad, maar ik blijf ook volgend seizoen gewoon bij UNA”, aldus de spits vanaf zijn vakantieadres in Marrakech, ,,Het is een fijne club die ik niet zomaar zal verlaten voor een andere vereniging. We hebben een hele leuk groep en er lopen binnen UNA heel veel leuke mensen rond. Er was zeker interesse van andere clubs, maar daar heb ik niet voor gekozen.” Van de Gevel begint aan zijn vijfde seizoen op sportpark Zeelst. Vanwege een wereldreis voetbalde hij in het seizoen 2015-2016 bijna niet.