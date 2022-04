Topscorersklassementen: Jaap van Diessen en Louange Kinsungila vinden voor de twintigste keer het net

Rhode en Brabantia zien concurrent NEC wegvallen uit eerste klasse C

De amateurploeg van NEC, hekkensluiter in de eerste klasse C, trekt zich per direct terug uit competitie. Een aanhoudend spelerstekort ligt daaraan ten grondslag. NEC moest daardoor al meerdere duels afzeggen. Het eerstvolgende duel zou op maandag 18 april NEC - Rhode zijn geweest, een treffen tussen de rode lantaarndrager en de nummer voorlaatst.

12 april