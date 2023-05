Topscorersklassementen: Tim Barten slecht barrière van 30 goals; Niels Krekels moet koppositie delen met Stefan van der Werf

VIJFDE KLASSE C (ZUID 1) Groots Terlo na vijftig jaar weer kampioen: ‘Dit is echt een titel van het collectief’

Het 2-2 gelijkspel bij Netersel was vorige week net niet voldoende om de titel te grijpen. Ditmaal slaagde Terlo cum laude. EMK maakte het de thuisploeg na de pauze heel even lastig. Uiteindelijk werd Jari Kok ver in de tweede helft matchwinner: 3-2.