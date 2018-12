Toptalent Van Groningen (16) bleef zijn club trouw: ‘Zeer goede keuze geweest om bij RPC te blijven’

,,Het is een zeer goede keuze geweest om bij RPC te blijven. Ik kan me nu volop ontwikkelen in de tweede klasse, in een leuk team”, vertelt Van Groningen, die begin maart een uitnodiging kreeg om stage te komen lopen bij FC Eindhoven. ,,Ik had toen twee keer in de basis gestaan bij het eerste van RPC. De stage van twee weken bij de Onder-17 jaar van FC Eindhoven beviel zeer goed, ik kon er aansluiten. RPC-coach Goeran van den Heuvel hielp me bij mijn keuze. Hij stelde in een gesprek mijn persoonlijke belangen voorop en gaf aan dat als ik zo bleef presteren, ik een goede kans had om dit seizoen een basisspeler te worden bij RPC 1.”