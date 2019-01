Trainer Jan Poortvliet blijft Nuenen trouw

Volgens PZC stond Poortvliet ook in de belangstelling van zijn oude werkgever Goes, dat vanwege het aanstaande vertrek van Rogier Veenstra op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer. Poortvliet is bij Nuenen bezig aan zijn tweede termijn, nadat hij vorig jaar zomer na twaalf jaar terugkeerde op het oude nest. De Zeeuw leidde Nuenen in het eerste seizoen na zijn rentree naar de negende plaats in de hoofdklasse.