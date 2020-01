Trainer Mark Lommen naar vierdeklasser Lierop

Vijfde klasse D Pusphaira laat DEES achter zich in duel om koppositie

19 januari Casteren – De Bocht’80 2-4. De Bocht’80 ondervond weinig tegenstand van Casteren. De ruststand was 0-2 door treffers van Thanh Nguyen en Joel Prat. Na rust liep De Bocht’80 simpel uit naar een 0-4 voorsprong via Maarten Verheijden en nogmaals Prat. Door nonchalance van de bezoekers mocht Casteren in de slotfase nog tweemaal scoren via Willem van Rijthoven en Pim Smolders.