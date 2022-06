Trainer Maurice Verberne stopt bij Nuenen: ‘We hebben grote stappen gemaakt’

Verberne maakte het afgelopen seizoen als interim-coach af bij de Maastrichtenaren na het ontslag van trainer Klaas Wels in maart. Daarvoor was de oud-speler van de Limburgse club al assistent-trainer. ,,Het is niet meer te combineren met Nuenen”, zegt Verberne. ,,Dit is voor mij de kans om in het betaald voetbal aan de slag te gaan. Die kans wil ik met beide handen aangrijpen en dan kan ik niet twee heren dienen.”

De coach kijkt ‘heel positief’ terug op het seizoen dat hij met Nuenen beleefde. ,,We hebben grote stappen gemaakt. Zowel als team als technisch en tactisch. Dat we als zevende zouden eindigen en tot drie wedstrijden voor het einde nog mee zouden doen om promotie had niemand verwacht, maar het werd vrij snel duidelijk dat er rekening moest worden gehouden met Nuenen.”

Daarbij prijst Verberne ook zijn staf en de spelersgroep. ,,De klik die we hadden was goed. Je kunt als trainer wel van alles van plan zijn, maar de spelers moeten ook willen. Ik zag al snel dat dat goed zat bij Nuenen. In een periode met veel midweekse wedstrijden heb ik de jongens de keuze gegeven om een of twee keer in de week te trainen, maar ze wilden allemaal twee keer komen trainen”, besluit Verberne. ,,Het zelfvertrouwen dat Nuenen de afgelopen jaren miste is weer terug.”