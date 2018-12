Trainer Ronald Steijlen verlaat titelkandidaat Stiphout Vooruit

amateurvoetbal Overzicht | UNA buigt 2-0 achter­stand om in winst, HVV sterkste in doelpunt­rij­ke wedstrijd

16 december Op de laatste speelzondag voor de winterstop werden veel wedstrijden afgelast. Maar Jan Poortvliet keerde met zijn club Nuenen voor even terug in Zeeland, voor de wedstrijd tegen Vlissingen. UNA speelde ook in Zeeland: de Zeelstenaren wonnen van Goes.