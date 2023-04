Trainer schaamt zich kapot omdat Liessel geen elftal op de been krijgt: ‘Dieptepunt uit mijn carrière’

Liessel maakte zondag de reis naar Mierlo niet. De ploeg van trainer Ralf van den Heuvel had niet genoeg man om tegen Mifano aan te treden.

,,Dit is het dieptepunt uit mijn carrière”, stelde Liessel-trainer Ralf van den Heuvel. Hij had voor het treffen tegen Mifano niet genoeg spelers om de wedstrijd te starten. ,,Twee spelers zijn op vakantie, drie gaan naar PSV en de rest is geblesseerd.”

Van den Heuvel benaderde spelers van lagere seniorenteams, maar ook die hadden geen zin om voor het vaandelteam van Liessel aan te treden. ,,Het hele jaar moet ik al spelers vragen, enkele gasten uit het derde willen ons helpen, maar die zijn nu ook allemaal geblesseerd.”

Volledig scherm Archiefbeeld van Liessel - ASV 33, toen de Liesselnaren nog wel een elftal op de been konden krijgen. © Hein van Bakel / DCI Media

Schaamrood

De oefenmeester kondigde in december aan te gaan vertrekken en tot op heden is er nog geen opvolger aangesteld. ,,De club zit echt een neerwaartse spiraal, het is niet leuk meer.” Aan opstappen denkt Van den Heuvel echter niet: ,,Ik heb een contract en respecteer de club.

Gisteren heb ik echter met schaamrood op de kaken de voorzitter van Mifano gebeld dat we echt niet konden.” In verband met de bekerfinale is de wedstrijd tegen Bavos volgende week verplaatst naar zaterdag. ,,Vijf spelers gaan naar De Kuip, dan maar op zaterdag spelen.”

