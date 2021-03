Trainerscarrousel regio Eindhoven/Kempen levert weer geen grote stoelendans op

EINDHOVEN - Zelden zal de trainerscarrousel in het regionale amateurvoetbal zo rustig zijn verlopen als nu. Slechts 13 van de 68 clubs in de regio Eindhoven/Kempen hebben volgend seizoen een nieuwe hoofdtrainer.

Ook vorig jaar was het aantal trainerswisselingen beperkt, bij 16 verenigingen diende zich toen een nieuwe hoofdtrainer aan. In 2019 waren er na het laatst normaal verlopen amateurvoetbalseizoen 23 mutaties. Het geringe aantal trainerswisselingen dit jaar kan mede worden toegeschreven aan de langdurige coronastop in het amateurvoetbal. Op 8 maart 2020 strandde het seizoen 2019-2020 voortijdig en dit seizoen was het na enkele speelronden al vanaf 11 oktober 2020 einde oefening.

De trainerscarrousel kwam nu wat later op gang dan anders, maar in november waren er toch de eerste nieuwtjes. Zo had Harry la Vallette (66) besloten zijn trainerscarrière bij Bladella komende zomer te beëindigen. Hij kwam in 2019 naar de club en maakte er dus twee door corona geteisterde seizoenen mee. Jurgen Elbers, die dit seizoen een sabbatical had ingelast als trainer, neemt bij Bladella het stokje over van La Vallette.

Ook Sander Janssen (Boskant) en Fred Westreenen (De Raven) begonnen in 2019 aan hun klus en vertrekken nu weer zonder een volledig seizoen meegemaakt te hebben bij hun club. Janssen zoekt het hogerop bij Handel en Westreenen wordt jeugdtrainer bij zijn oude club SV Valkenswaard. Er zijn ditmaal geen trainers die na een eenjarig verblijf bij hun club weer hun biezen (moeten) pakken.

Langstzittende coaches

Piet Drijvers (Oirschot Vooruit) en Jeroen van der Schoot (Braakhuizen) werken al sinds 2014 bij hun club en zijn daarmee de langstzittende coaches in de regio Eindhoven/Kempen. Drijvers vond zeven jaar genoeg en zoekt komend seizoen zijn heil bij ODC in Boxtel. Van der Schoot daarentegen is nog altijd niet uitgekeken op Braakhuizen en tekende andermaal bij. Ook Pierre van den Eeden (Geldrop) en Jeroen Vermaas (RKGSV) tonen zich zeer honkvast en gaan komend seizoen hun zevende jaar in bij hun club.

De overgang van Jan Poortvliet van hoofdklasser Nuenen naar eersteklasser FC Eindhoven AV hing al een poos in de lucht en werd eind januari wereldkundig gemaakt. Maurice Verberne neemt bij Nuenen het stokje van hem over en de huidige hoofdtrainer van FC Eindhoven AV Peter Coumans wordt de assistent van Poortvliet.

De laatste vacature voor hoofdtrainer in de regio Eindhoven/Kempen werd onlangs vervuld bij vijfdeklasser Terlo. Daar gaf Hans Schoenmakers in december aan na drie jaar te gaan stoppen door drukke werkzaamheden. Toen de zoektocht naar een opvolger na drie maanden nog niks had opgeleverd, kwam Schoenmakers terug op zijn besluit. Mede omdat twee onafgemaakte seizoenen hem een onbevredigd gevoel hadden gegeven, gaat hij alsnog door bij Terlo.

Zodoende is de komst van de Belgische coach Ivo Bernaerts naar Rood-Wit’67 de enige trainerswissel in de vijfde klasse. Met nieuwkomer Bernaerts en de blijvers Nik Bierens (Hoogeloon), Niels Gevers (Reusel Sport) en Tom van den Steen (SDO'39) zijn er komend seizoen vier Belgische trainers werkzaam in de regio Eindhoven/Kempen.

De dertien trainerswisselingen in de regio Eindhoven/Kempen op een rijtje: Hoofdklasse

Nuenen: Maurice Verberne (Helmond Sport) vervangt Jan Poortvliet (FC Eindhoven AV) Eerste klasse

Best Vooruit: Miguel van den Dungen (geen club) vervangt Dennis Dekkers (Sarto)

EFC: Edwin Slagboom (FC Eindhoven O21) vervangt Roland Schuermans (Oirschot Vooruit)

FC Eindhoven AV: Jan Poortvliet (Nuenen) vervangt Peter Coumans (wordt assistent van Poortvliet) Tweede klasse

Oirschot Vooruit: Roland Schuermans (EFC) vervangt Piet Drijvers (ODC) Derde klasse

Bladella: Jurgen Elbers (geen club) vervangt Harry la Vallette (stopt)

Nijnsel: Carlo Vorstenbosch (ODC) vervangt Tim de Wert (Acht) Vierde klasse

Acht: Tim de Wert (Nijnsel) vervangt Marco van den Braken (nog geen nieuwe club)

Boskant: Peter van der Heijden (geen club) vervangt Sander Janssen (Handel)

Maarheeze: Erik Schaeken (speler Valkenswaard) vervangt Richard van de Kerkhof (Vessem)

De Raven: Waldo van den Besselaar (Vessem) vervangt Fred Westreenen (Valkenswaard O19)

Vessem: Richard van de Kerkhof (Maarheeze) vervangt Waldo van den Besselaar (De Raven) Vijfde klasse

Rood-Wit’67: Ivo Bernaerts (geen club) vervangt Marc Piron (nog geen nieuwe club) en Mike Marteau (stopt)

Volledig scherm Jan Poortvliet (rechts) wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Eindhoven AV. Peter Coumans (links) is de huidige hoofdtrainer van de club en wordt volgend seizoen de assistent van Poortvliet. © FC Eindhoven AV