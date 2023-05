Twan Demin verruilt Marvilde voor RPC: ‘Een leuke club met een mooie sportieve ambitie’

Demin voetbalde in het verleden bij UNA en zat vanaf 2006 ook nog vijf seizoenen in de jeugdopleiding van PSV. In 2019 verkaste hij naar Marvilde. Met die ploeg werd hij vorig seizoen kampioen in de tweede klasse en Demin was toen goed voor tien doelpunten. Door het vertrek van veel spelers gaat het eerste elftal volgend seizoen in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal uitkomen. Demin: ,,Het liefst was ik doorgegaan bij Marvilde, maar helaas hielden we volgend seizoen te weinig spelers over om op niveau te blijven voetballen. Daarom ging ik kijken naar andere clubs waar ik zowel op een leuk niveau kan spelen en waar het ook gezellig is. Stoppen is ook even door mijn hoofd geschoten door mijn knieblessure dit seizoen, maar ik heb besloten dat ik nog door wil gaan voetballen.”