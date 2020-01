Twee goals in drie minuten maken ‘soap’ Lierop-Cranendonck af

AMATEURVOETBALDylan Verstappen hoeft zijn scheidsrechterskostuum misschien niet eens een wasbeurt te geven, want tijdens slechts drie minuten rond sjokken op een guur Lierops veld zal hij waarschijnlijk amper zweten. ,,Ik hoop niet voor je dat de KNVB jou een onkostenvergoeding geeft op basis van het aantal gelopen meters’’, dolt SV Lierop-clubman Marco Hooglugt in de bestuurskamer op Sportpark De Renkant met de Astense arbiter.

Die is op dinsdagavond voor welgeteld drie minuten het kanaal overgestoken, om het restant van de competitiewedstrijd SV Lierop-FC Cranendonck te fluiten. En daarmee maakt Verstappen het karwei af van scheidsrechter Mulder, die op 8 december van deel één van dit duel in de vierde klasse een potje maakte. De leidsman in kwestie trok in de slotfase meerdere keren rood, maar raakte prompt de kluts kwijt en wist niet meer wie hij zoal op de bon geslingerd had. Daarom staakte hij bij een stand van 1-1 de wedstrijd maar.

Toen de stofwolken eenmaal waren neergedaald op Sportpark De Renkant werd duidelijk dat thuisploeg Lierop het restant zou moeten voetballen met acht spelers en koploper Cranendonck met tien. Vorige week werd ook een datum ingepland voor de resterende drie minuten: dinsdag 28 januari. En dus zit SV Lierop-voorzitter Arjan Heijblom ruim voor aanvangstijd (acht uur) klaar in de bestuurskamer. Tot zijn opluchting meldt scheidsrechter Verstappen zich ook ruim op tijd. ,,Stel je toch voor dat je niet was komen opdagen!’’

Trainingsavond

Het scheelt dat dinsdagavond een vaste trainingsavond is voor de voetballers van SV Lierop. Het sportpark was dus sowieso wel toegankelijk. Bovendien voetballen de rood-witten op een kunstgrasveld. De terreinknecht hoefde zich dus ook niet bovenmatig in te spannen. Toch werpt Heijblom vanuit de bestuurskamer een vluchtige blik naar het hoofdveld. Grinnikend: ,,even checken of de cornervlaggen er wel staan.’’

Intussen zijn de bezoekers uit Soerendonk ook op het sportpark. Met gezonde tegenzin maakte trainer Ronny Everaerts het ritje naar Lierop. De trotse koploper moest een trainingssessie opofferen om drie minuten in Lierop te voetballen. Maar tegelijkertijd beseffen de zwart-blauwen ook dat ze een uitgelezen kans krijgen om alsnog drie kostbare punten bij te schrijven. Cranendonck mag namelijk de wedstrijd hervatten met een indirecte vrije trap binnen het Lieropse strafschopgebied.

Geen Houdini-act

Aanvankelijk kende Mulder vanwege Lierops commentaar een penalty toe aan Cranendonck, maar hij bleek een foute beslissing te hebben genomen en werd door de KNVB teruggefloten. Een soap dus die flink wat stof deed opwaaien in Lierop. En daarom heeft een plukje toeschouwers zich ‘s avonds verzameld rond het doel van Lierop-goalie Sjoerd Hooglugt. Zou Lierop een houdini-act eruit weten slepen of gaan de punten toch mee naar Soerendonk? Het publiek wacht met spanning af.

Het antwoord volgt snel. Hoewel Lierop een bus in het strafschopgebied parkeerde, liet het de deur op een spreekwoordelijke kier. Driek van der Vorst profiteert met een droge schuiver: 1-2. Ralph van Meijl maakt er daarna in een leeg doel nog 1-3 van. ,, Drie minuten, twee goals’’, is de droge samenvatting van Bruheze-supporter Piet van Veghel, die was komen kijken in de hoop dat concurrent Cranendonck punten liet liggen.