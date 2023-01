Twee minuten maken een einde aan ongeslagen status Valkenswaard: Mierlo-Hout wint met 2-1

EERSTE KLASSE C SV Deurne pakt punt bij hoogvlie­ger Volharding, maar baalt toch

SV Deurne is zondagmiddag de tweede seizoenshelft in de eerste klasse C gestart met een op papier verdienstelijk 1-1 gelijkspel in Vierlingsbeek bij Volharding, de nummer twee van de ranglijst. Deurne blijft op de twaalfde plek staan.

22 januari