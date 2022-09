Twee penalty’s en zes doelpunten bij Netersel tegen Hulsel; DOSKO'32 maakt in de 94e minuut gelijk tegen Sterksel

VIJFDE KLASSE C ZUID IDe wedstrijd tussen Netersel en Hulsel werd een waar voetbalfestijn. DOSKO’32 sleepte in blessuretijd een punt uit het vuur.

Netersel - Hulsel 3-3.

Netersel en Hulsel delen de punten na zes doelpunten in de openingswedstrijd van het seizoen. Via Tim van Hoof en Joost van den Bisen kwam de thuisploeg op een 2-0 voorsprong. Stein van Rooij maakte uit een penalty de aansluitingstreffer: 2-1. In de tweede helft kreeg Hulsel wederom een strafschop en weer schoot Van Rooij raak, 2-2. Na een defensieve fout bij Netersel kwamen de bezoekers op een 2-3 voorsprong, ditmaal scoorde Tom Roest. Netersel vocht zich dankzij een goed schot van Daan Michiels terug naar een gelijke stand: 3-3.

Sterksel - DOSKO’32 1-1.

De ontmoeting tussen de clubs uit Sterksel en Duizel was een rommelige. Op slag van rust kwam de thuisploeg op voorsprong via Elvinio Stienen, 1-0. Aan het eind van de wedstrijd kwamen er zes minuten aan blessuretijd bij. Daar maakte DOSKO’32 gebruik van: in de 94e minuut scoorde Bob Verhees de gelijkmaker, 1-1. Sterksel-trainer Peter Treffers baalde, maar was tevreden met het punt. ,,Net voor tijd de 1-1, dat is balen. Maar ik denk dat we tevreden moeten zijn met een puntje”, zei de trainer na afloop. ,,Het is niet anders.”

Terlo - Knegselse Boys 3-0.

Al in de zesde minuut kwam Terlo op voorsprong. Thijn Gevers beloonde zichzelf en het team na een knappe individuele actie: 1-0. De Bergeijkenaren kwamen vlug opnieuw tot scoren. Ditmaal scoorde Freek Lommers na een verdedigende fout: 2-0. Terlo controleerde na rust de wedstrijd en in de tweede helft tekende Lommers voor zijn tweede van de middag, nadat hij een lange bal van Erwin Isbouts, overgekomen van SV Valkenswaard, binnentikte, 3-0.

EMK - SVSOS 1-3.

EMK verloor op eigen veld met 1-3 van SVSOS. Nadat EMK-speler Steve de Ronde een rode kaart kreeg, hadden de bezoekers uit Biest-Houtakker de overhand: 0-2. EMK kwam wel nog terug in de wedstrijd, door een vrije trap van Kevin Aerts, maar in de laatste minuut incasseerden de Nuenenaren - na een alles-of-nietspoging - de beslissende 1-3.

De Weebosch - De Bocht’80 1-4.

De bezoekers uit Oirschot kwamen al in de zesde minuut op voorsprong. Murat Özcan zorgde voor de 0-1, en na een half uur spelen verdubbelde hij ook de score: 0-2. In de laatste minuten voor de rust scoorde De Bocht’80 nog twee keer. Ditmaal was het Rowi van den Besselaar die er twee maakte: 0-4. In de tachtigste minuut deed De Weebosch wat terug. Luc Hoeks was de doelpuntenmaker en voorkwam daarmee een doelpuntloos verlies: 1-4.

Casteren - DEES 0-2.

DEES speelde scherper en kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Enkele minuten nadat Casteren-doelman Siem van Esch knap redding bracht, scoorde Floris Franssen met een uitgemeten solo de openingstreffer. Hij schoof de bal na een paar kapbewegingen binnen: 0-1. Van Esch was deze keer kansloos. In de laatste minuut zorgde Bart Dieker voor de beslissing, 0-2.