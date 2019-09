Twee tegengoals in vier minuten worden Nuenen fataal tegen Minor

Derde divisie zondag Gemert tankt vertrouwen met gelijkspel bij OFC: ‘We hadden bijna een overwin­ning gestolen’

1 september Gemert behaalde zondag het eerste punt in de derde divisie op bezoek bij OFC. In Oostzaan eindigde de wedstrijd in 0-0. Vlak voor de wedstrijd kreeg de ploeg van trainer Reinald Boeren nog een tegenvaller te verwerken. Aanvoerder Thijs van Pol lag met griep in bed en moest verstek laten gaan.