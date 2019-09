UDI’19 verslaat Nuenen ondanks stortvloed aan gemiste kansen

RPC’er Guy van Merriën­boer houdt het voor gezien

7 september Aanvaller Guy van Merriënboer (26) is gestopt bij de selectie van RPC. De spits is verhuisd naar Amsterdam en houdt het voetballen voorlopig voor gezien door tijdgebrek. ,,Ik blijf wel lid van RPC om in het geval van nood nog inzetbaar te zijn”, geeft de spits aan.