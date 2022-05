UNA blameert zich met 7-2 nederlaag bij HSC’21 in Haaksbergen

UNA wisselde in de de rust drie keer, maar de tweede helft was amper begonnen of de 5-1 lag al in de touwen. Van der Weide maakte zijn derde van de middag. In de 58ste minuut zorgde Niek van Boekel voor de 5-2, waarna UNA twee opgelegde kansen miste om de achterstand verder te verkleinen en terug in de wedstrijd te komen. HSC’21 liep vervolgens weer uit door een doelpunt van Yannik de Vries, 6-2. Tom ter Hogt maakte er in de 84ste minuut 7-2 van.