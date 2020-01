UNA breekt de ban met eerste winst op vreemde bodem

TRAINERSCARROUSEL Dennis Dekkers jaar langer bij Best Vooruit

11 januari Dennis Dekkers blijft volgend hoofdtrainer bij eersteklasser Best Vooruit. De 46-jarige oefenmeester uit Waspik, bezig aan zijn tweede seizoen bij de club, verlengt zijn contract met een jaar. Best Vooruit is na twaalf wedstrijden hekkensluiter in de eerste klasse C met zeven punten, maar de club en Dekkers zien nog genoeg perspectief voor de toekomst.