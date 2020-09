UNA doet zichzelf tekort met nederlaag bij Westlandia

Competitie­pro­gram­ma amateur­voet­bal: meteen Veldhoven­se derby op eerste speeldag

22 augustus EINDHOVEN - In de tweede klasse H staat bij de competitiestart op zondag 20 september direct een Veldhovense derby op het programma. Rood-Wit Veldhoven ontvangt dan op sportpark De Korze RKVVO. Andere aansprekende affiches in de eerste speelronde zijn onder andere Rhode - EFC (1C), het Helmondse onderonsje Stiphout Vooruit - Rood-Wit'62 (4F Zuid 2) en de burenstrijd op sportpark De Hondsheuvels in Eindhoven Woenselse Boys - Pusphaira.