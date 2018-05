UNA draait duimschroeven aan en walst over OJC Rosmalen heen

EERSTE KLASSE D Geldrop pakt overwin­ning, ZSV wederom fors onderuit

18:11 ZSV - SV Venray 0-3. ZSV heeft in de thuiswedstrijd tegen SV Venray een pittige nederlaag geleden: 0-3. In de eerste helft had de thuisploeg niet veel in te brengen en kwam het vijf minuten voor het rustsignaal met 0-1 achter. In de tweede helft begon ZSV beter en leek de gelijkmaker een kwestie van tijd maar enkele mogelijkheden werden niet benut. In de laatste vijf minuten counterden de bezoekers naar een 0-3 eindstand.