UNA eindelijk verlost van bekersyndroom

Vier jaar geleden speelde UNA voor de laatste keer in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Tegen Heracles ging het toen in Almelo mis, 5-0. Daarna was het kommer en kwel in Zeelst als het om bekervoetbal ging. Na de 2-4 winst bij zaterdaghoofdklasser FC Rijnvogels mag UNA weer eens verder bekeren.