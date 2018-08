UNA en Nuenen spelen gelijk, Gemert verliest in voorbereiding

UNA speelde het duel op een fonkelnieuwe kunstgrasmat. De ploeg van Jeroen van Bezouwen kwam op eigen veld op voorsprong na 21 minuten spelen door een doelpunt van Scheerlinck. Na rust kwam Vlissingen langszij: Roemeratoe maakte de 1-1. Opvallend: UNA ontmoet in de tweede voorronde van de KNVB-beker op 22 augustus de winnaar van VC Vlissingen tegen zaterdag derde divisionist Eemdijk.

Nuenen speelde ook gelijk. Tegen derdedivisionist Quick werd het 2-2. Ook voor de hoofdklasser was het de eerste wedstrijd van de voorbereiding. De ploeg stond met 0-2 achter, maar rechtte twintig minuten voor tijd de rug. Een volley en een benutte strafschop hielpen Nuenen aan een gelijkspel.

Hoofdklasser Gemert verloor tegen competitiegenoot UDI'19 de strijd om de Peka Kroef trofee gewonnen. De traditionele oefenwedstrijd eindigde in 3-1. Sam Wassenberg schoot uit de eerste beste kans UDI'19 op voorsprong, niet veel later werd een tweede Udense goal afgekeurd wegens buitenspel, waardoor het bij rust 1-0 bleef. Tien minuten voor tijd kwam Gemert terug in de wedstrijd door een doelpunt van Ralf Kemper.