UNA gaat akkoord met verzoek Jong Volendam: onderlinge duels op zaterdag

Het beloftenteam van Volendam is weer in het competitieprogramma van de zondag derde divisie opgenomen. De oranjehemden wilden aanvankelijk niet op die dag voetballen en eisten – net als de afgelopen twee seizoenen – een plek in de derde divisie zaterdag.