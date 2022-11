UNA heeft wind weer in de zeilen en wint Brabantse derby tegen UDI’19

Blauw-Geel’38 en Dave de Meij blijken goede match: ‘We kunnen mooie dingen bereiken’

HELMOND - Sinds dit seizoen is Helmonder Dave de Meij (21) te bewonderen in het shirt van Blauw-Geel’38 in de derde divisie. De spits kwam over van FC Eindhoven, waarvoor hij 35 keer in actie kwam. ,,Ik viel vaak de laatste tien minuten of een kwartiertje in en moest dan ook vaak nog verdedigen. Voor mijn ontwikkeling was dat niet ideaal.”

29 oktober