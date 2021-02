UNA keert terug in top 10 van beste amateurclubs

Doreen van den Berkmortel eerste vrouwelij­ke voorzitter in 73 jaar bij Nijnsel

25 januari Doreen van den Berkmortel (52) is bij voetbalvereniging Nijnsel na een digitale stemming door de leden benoemd tot nieuwe voorzitter. Na 73 jaar is zij de eerste vrouwelijke voorzitter van de club. Van den Berkmortel volgt Jeroen van de Sande op, die sinds december 2017 de leiding in handen had.