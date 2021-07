UNA laat het tegen de profs van VVV Venlo in slotfase liggen

UNA-oefenmeester Harrie Gommans kon achteraf positief terugkijken op de ontmoeting met de profs van coach Jos Luhukay die afgelopen seizoen uit de eredivisie degradeerden. ,,We zijn net vijf trainingen onderweg en je weet dat profploegen - die al veel langer in training zijn - graag druk zetten”, sprak de Limburgse coach na afloop tevreden. ,,Daar hebben we enkele keren goed onderuit gespeeld en we zijn ver van de ondergrens verwijderd gebleven.”

Alleen in het laatste kwartier ging het achterin twee keer mis bij de Zeelsternaren. Niet gek omdat Gommans voor – en na rust twee totaal verschillende teams binnen de lijnen bracht. Gommans: ,, Bewust zodat de jongens allemaal de gelegenheid krijgen om minuten te maken en aan elkaar te wennen. Dat gaan we de komende oefenduels ook doen. We hebben daarom bewust voor een groot oefenprogramma gekozen.”

Lange pauze

Na bijna negen maanden van relatieve stilte ging bij derdedivisionist UNA de bal weer rollen. Op 11 oktober vorig jaar speelden de Zeelsternaren het laatste competitieduel uit bij OSS’20 (3-3 remise). Vanaf 1 juli is UNA weer in training voor een nieuw seizoen dat op 22 augustus aanvangt met een uitduel bij Hollandia in Hoorn.

Gommans begint dan bij UNA aan zijn derde seizoen. Toch wordt de wedstrijd tegen Hollandia pas zijn veertiende competitieduel op bank bij de Zeelsternaren. ,,Een gek gevoel, maar we hebben al die tijd niet stilgezeten. Toen het weer mocht, zijn we weer snel in training gegaan.’’

Beker

Omdat UNA vorig seizoen door de coronamaatregelen voortijdig uit het toernooi om de TOTO KNVB beker werd genomen, is het door de voetbalbond vrijgesteld van het spelen van de eerste kwalificatieronde. Daardoor komt UNA, dat onlangs het contract met hoofdsponsor Simac met drie jaar verlengd zag worden, in het bekertoernooi pas in oktober in actie tijdens de tweede kwalificatieronde.

UNA (voor rust): Derix; Jagt, Scheepers, Van Gerven, Horsten; Boulghalgh, Franssen, Boogers, Dahir; Koç, Van den Akker.

UNA (na rust): Derix; Puts, Sijbers, Born, Wijnsma; Burggraaf, Senders, R. van Boekel; Willems, Arslan, Tielemans.