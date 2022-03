UNA laat weer eens van zich spreken

De basis voor de royale winst werd voor rust gelegd. Na een snel doelpunt van Sten Senders tekende Brian Boogers in de 19e minuut voor de 0-2 voorsprong. Na ruim een half uur kwam GVV Unitas terug tot 1-2 door toedoen van Esey Kiflom Tsegay. Wederom was Serhat Koç even later het goudhaantje in Zeelsterse dienst. De Gestelnaar nam tien minuten voor rust de 1-3 voor zijn rekening en vlak na de pauze schoot de kleine topschutter zijn veertiende competitietreffer van dit seizoen binnen. Bij Unitas werd voor de pauze Yohannes Tilahun Tefera van het veld gestuurd. Na de rust kwam de ploeg van coach Harrie Gommans niet meer in gevaar.