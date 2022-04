UNA laat weer flinke steek vallen

UNA was het eerste kwartier voor rust de betere ploeg. Vrij vlot kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong uit een kopbal van Philip Kouwenhoven. Negen minuten later stonde de 2-0 op het scorebord door een treffer van Rick Burgering. UNA-doelman Kai Huybers hield zijn ploeg nog enigszins in de race. Tien minuten voor rust leek het voor de formatie van coach Harrie Gommans op een regelrecht debacle uit te draaien toen Emre Bilgi er 3-0 van maakte. De Zeelsternaren herstelde zich na de pauze enigszins. Thomas Horsten tekende koppend voor de eretreffer, 3-1.