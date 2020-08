UNA-middenvelder Boulghalgh hoopt nog op PSV, maar dan écht

Met de titel Speler van het Jaar op zak vertrok Bassou Boulghalgh (25) ruim een jaar geleden bij UNA, de tegenwoordig in Helmond woonachtige Boulghalgh tekende voor twee seizoenen bij topamateurvereniging Kozakken Boys. Een gevoelige aderlating op het middenveld van de geelzwarten. Maar zie, na een jaar is de aanjager alweer terug op sportpark Zeelst. ,,Ik miste een beetje de gezelligheid van UNA", zegt de student psychologie op een warme woensdagavond. ,,Het vele reizen van thuis, school en voetbal had ik misschien wel een beetje onderschat. Daarbij viel ons carpoolgroepje ook uit elkaar. Maar de belangrijkste reden dat ik terug wilde naar UNA, was toch wel dat ik wekelijks belangrijk wil zijn voor de ploeg. Dat was bij Kozakken Boys niet het geval; ik was daar niet elke week zeker van een basisplaats."