UNA nog altijd niet verlost van zaterdagvoetbalsyndroom

Kadir Kalender ziet als nieuwe coach mooie uitdaging bij woelig Wodan

13 augustus Kadir Kalender is de nieuwe hoofdtrainer bij de Eindhovense vierdeklasser Wodan. Hij verzorgt dinsdagavond voor het eerst de training van de nu nog krappe selectie. Eerder was Mustafa Peltjo vastgelegd om de na vorig seizoen vertrokken coach Abdul Nassoh op te volgen, maar hij haakte in de zomerstop af.