UNA pas in laatste kwartier op schot, Van Iersel debuteert als Man of the Match

De winst kwam op sportpark Zeelst pas laat in de tweede helft tot stand. Qua schoonheid deden de twee Zeelsterse treffers weinig voor elkaar onder. In de 76e minuut werd na een van de weinig vloeiend lopende aanvallen Rob van Boekel door Teun Sebregts in stelling gebracht. De Zeelsterse middenvelder schoot fraai de 1-0 tegen de touwen. Nauwelijks twee minuten later sneed Brian Boogers vanaf de linkerflank naar binnen en schoof de bal in de lange hoek, 2-0.