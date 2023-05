UNA snakt naar het einde; iedere vorm van inspiratie is zoek bij Zeelsternaren

Topscorers­klas­se­men­ten: Teun Graat nadert koppositie; Joran Vermeulen en Tim Barten lopen uit

Door zondag drie treffers voor zijn rekening te nemen in de 5-0 zege van Handel in de topper tegen Bruheze is Teun Graat in de topscorerslijst van de derde klasse opgeklommen naar de tweede plek. Hij heeft er nu twintig gemaakt, eentje minder dan koploper Bob van de Ven van Braakhuizen.