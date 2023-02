UNA strikt met Jesse Wielinga, Jeroen van Schoonhoven en Ed Craenen drie nieuwelingen

Jesse Wielinga (28) is een dynamische linkermiddenvelder uit Oisterwijk die zijn opleiding doorliep bij RKC en Willem II. Hij heeft na deze periode een seizoen bij FC Lienden gespeeld. Hij komt nu over van SteDoCo (3e Divisie Zaterdag) waar hij (na een kort uitstapje naar IJsselmeervogels al jaren een vaste waarde en aanvoerder is geweest.

Jeroen van Schoonhoven (29) is een centrumspits die woonachtig is in Den Bosch en nu overkomt van UDI’19, waar hij nu twee seizoenen een vaste waarde is in de spits. Hij heeft de afgelopen jaren gespeeld bij diverse clubs binnen de top van het amateurvoetbal, waaronder JVC Cuijk, Blauw-Geel’38 en dus nu UDI’19.

Ed Craenen (20) is een talentvolle verdediger die zijn voetballeven voornamelijk bij Nuenen heeft doorgebracht. Hij begon in de jeugd bij Nieuw Woensel. Craenen is met zijn lengte van 1,97 een vaste waarde geworden in het team van Nuenen. Hij wil het uiterste uit zijn voetbalcarrière halen en gaat proberen deze stap bij UNA te verwezenlijken.

Verder heeft ook het overgrote deel van de huidige spelers te kennen gegeven deel te willen blijven uitmaken van de selectie voor volgend seizoen. Akkoord is inmiddels bereikt met Petar Stoskovic, Tom Scheepers, Yoeri Sijbers, Thomas Horsten, Bassou Boulghalgh, Giel Flokstra, Juul Respen, Sten Senders, Max van den Akker, Brian Boogers, Nick Tielemans, Rhoan Boudewijns en Teun Willems.

Met de overige spelers van de huidige selectie worden nog gesprekken gevoerd of wordt in een later stadium gesproken. De inzet van de Technische Commissie is er verder op gericht om enkele talentvolle spelers vanuit UNA O23 de overstap naar UNA 1 te laten maken. Trainers voor volgend jaar zijn Harrie Gommans (hoofdtrainer), Jeroen van de Kerkhof (assistent-trainer) en Wim Ribbens (keeperstrainer).

‘We zijn verheugd met de samenstelling van de nieuwe selectie voor volgend seizoen. Door onze nog steeds jonge, maar talentvolle groep verder aan te vullen met enkele gerichte, wat meer ervaren spelers, hopen we een volgende stap in onze ontwikkeling te kunnen zetten’, aldus de Technische Commissie.

Volledig scherm Jesse Wielinga als speler van IJsselmeervogels. © Pro Shots / Sonny Lensen

Volledig scherm Jeroen van Schoonhoven (rechts) namens UDI'19 in actie tegen Nuenen. © BD / Peter van Huijkelom