UNA toont weer tekenen van herstel

Voor rust was er in het eerste half uur weinig te beleven. De eerst mogelijkheden waren voor UNA. Lex van Dijk schoot van twintig meter de bal op de paal. Meteen daarop kwam de thuisploeg op voorsprong. Uit de mooiste aanval van het hele duel was het Nick Tielemans het laatste station door fraai de 1-0 via de binnenkant van de paal binnen te werken. Nog voor rust kwamen de bezoekers uit Utrecht vanuit het niets op gelijke hoogte. Uit een vrije trap vanaf de linkerkant van Walid Ould-Chikh gaf Tyrone Fonville helemaal vrijstaand het laatste tikje,1-1.

Het hoogtepunt vanuit UNA-zijde was de rentree van topschutter Mart van de Gevel na acht maanden blessureleed. In de 62e minuut verving Van de Gevel zijn ploegmaat Rob van Boekel. Meteen kwam er swung in de ploeg. Het leidde tot drie minuten later tot de 2-1 voorsprong. Van de Gevel zag Jelle Schijvenaars vrijstaan, plaatste de bal met de juiste snelheid waarop Schijvenaars afdrukte. Hercules-doelman Fons Mulder kon in eerste instantie de inzet onvoldoende keren waarna Schijvenaars alsnog 2-1 binnentikte. Zijn eerste treffer sinds 20 oktober.

Brian Boogers maakte er uit een strafschop in de 86e minuut 3-1 van. Hercules kwam nog terug via een treffer van Lars Raaijen. In blessuretijd maakte Nick Tielemans aan alle onzekerheid een einde, 4-2.

UNA: Derix; Scheepers, Anpong, Paridaans, Scheerlinck; Van Dijk, Boogers, R. van Boekel (62. Van de Gevel); Tielemans, Schijvenaars (82. Van Herwijnen), Sebregts