UNA-trainer Jeroen van Bezouwen: 'Er gelden vanaf nu geen excuses meer'

Oefenmeester Jeroen van Bezouwen kijkt terug en blikt alvast even vooruit. ,,Ondanks een mindere periode na de winterstop kunnen we terugkijken op een geweldig seizoen. 71 punten gehaald, veel jonge debutanten gedurende het seizoen kunnen opstellen en tot het eind meegedaan om de titel. Maar wat is het waard als we tegen Jong Almere City verliezen. Helemaal niets want het gaat uiteindelijk maar om een ding en dat is de finale halen.