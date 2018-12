UNA-trainer Jeroen van Bezouwen vertrekt naar Unitas

VIJFDE KLASSE E (ZUID 2) HSE eindelijk van de hatelijke nul af

23 december HSE is eindelijk van de hatelijke nul af. Thuis tegen VCO won de ploeg met 4-2. Tongelre verliest ruim van VOW. Rood Wit ’62 kreeg op bezoek bij Odiliapeel legio mogelijkheden om de winst over de streep te trekken maar het faalde in de afronding en moest in de slotfase de gelijkmaker incasseren.