UNA vakkundig afgeschminkt door Hercules

,,1-5 tegen een directe concurrent, dat is vrij duidelijk”, sloeg UNA-aanvoerder Brian Boogers meteen na afloop de spijker op de kop. ,,In de tien jaar dat ik bij UNA speel zijn we zelden zo weggespeeld. Dat lag deels aan hun, maar ook zeker aan ons. We kwamen vanaf het eerste begin in alle duels te laat. De eerste drie mogelijkheden voor Hercules vliegen er na ruim een kwartier meteen in en dan is de wedstrijd gespeeld.”