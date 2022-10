UNA voor even de beste van de regio; Gemert met 1-0 verslagen

Het beste wat het regionale amateurvoetbal sinds begin deze eeuw te bieden heeft, stond op sportpark Zeelst tegenover elkaar. UNA voert in de regio Eindhoven de boventoon sinds het in 2000 stuivertje wisselde met DBS. Geldrop speelde sindsdien ook nog vijf seizoenen op het hoogste amateurniveau. Nuenen mocht in het seizoen 2003 -2004 een jaar aan de hoofdklasse (toen nog de hoogste klasse) ruiken. In de regio Helmond duldt Gemert al ruim twee decennia bijna geen tegenstand. Dijkse Boys hield het vijf seizoenen vol en Deurne negen jaar.

De overeenkomsten tussen de twee regionale grootmachten UNA en Gemert zijn talrijk. Beide clubs zijn strak geleide organisaties, die als het ware bedrijfsmatig worden gerund met een hoog vrijwilligersgehalte. Het jeugdvoetbal staat zowel in Zeelst als in Gemert in een hoog aanzien en spelen veelal op divisieniveau. Het respect tussen beide verenigingen is dan ook groot.

Incidenten

Natuurlijk zijn er wel eens incidenten. Zoals begin jaren zestig toen UNA met een uiterst discutabele strafschop een punt in Gemert wegkaapte. Op zich niet iets om over op te winden. De Eindhovense arbiter Tiny Emans was een goede bekende van UNA-aanvoerder en kroegeigenaar Jo van den Heuvel. Na afloop dronk de leidsman tot in de late uurtjes een pilsje samen met de UNA-spelers en aanhang. In Gemert werd het niet gewaardeerd.

Andersom speelden de teams van Gemert en UNA onder 23 jaar vorig jaar om de titel in de hoogste klasse. Vlak voor tijd kwamen massaal Gemert-supporters voortijdig het veld opstormen en vielen daarbij spelers van de geelzwarten lastig. Daar was men in Zeelst dan ook weer niet blij mee. Het zijn spaarzame incidenten in de lange reeks van streekderby’s die beide clubs speelden. Veelal waren het aantrekkelijke duels waar veel werd gescoord.

Veertien keer troffen beide ploegen elkaar deze eeuw in competitieverband op sportpark Zeelst. Slechts twee keer won Gemert, vier keer werd het gelijk en UNA was acht keer de sterkste waarbij de winstpartijen uit 2002-2003 (8-2), 2007-2008 (5-0) en 2019-2020 (5-1) eruit sprongen.

Zo ook woensdagavond. Op de kunstsprieten van sportpark Zeelst was UNA weer eens de betere van de twee ploegen. Voor Joey Verhoeven was het zijn eerste keer dat hij zich weer in Zeelst vertoonde na zijn vertrek halverwege vorig seizoen. De verdediger was ziek en kon zich daardoor nauwelijks onderscheiden. ,,Ik heb meegespeeld omdat we al zoveel spelers misten”, sprak de 22-jarige Verhoeven na afloop. ,,Het doet bij mij nu overal zeer. Ik denk dat het veldspel vandaag ongeveer gelijk was. UNA krijgt twee mogelijkheden waarvan het er eentje benut.”

De seizoenstart van Gemert is niet waarop was gerekend. Verhoeven: ,,Je moet niet vergeten dat er verschillende spelers zijn vertrokken en dat we het nu met een betrekkelijke jonge ploeg moeten doen die nog niet helemaal is ingespeeld op elkaar. Maar goed, als zo dadelijk het weer gaat lopen dan moeten we zeker in de middenmoot kunnen eindigen.”