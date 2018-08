UNA wil breken met traditie en afrekenen met Eemdijk

Met Eemdijk uit Bunschoten-Spakenburg wacht voor UNA een nieuwe kans. De derdedvisionist uit de zaterdagafdeling komt naar sportpark Zeelst waar om 20.00 uur wordt afgetrapt. Van Bezouwen: ,,Afgelopen zaterdag heb ik Eemdijk in de eerste kwalificatieronde aan het werk gezien tegen Vlissingen. Wat me opviel; een fysiek sterke ploeg met veel passie en strijd die precies weet wat er gevraagd wordt om een wedstrijd te winnen.”

Van Bezouwen is tevreden over de stand van zaken tot nu toe. ,,Nadeel is dat de voorbereiding met vier weken – door de duels in de nacompetitie - wel erg kort is. Normaal heb je zes tot zeven weken. Als ik kijk op de wijze waarop wordt getraind en grote delen van de wedstrijd wordt gespeeld, dan kan ik alleen maar tevreden zijn. Alleen zondag zijn we tegen Minor (3-0 nederlaag) door het ijs gezakt.”